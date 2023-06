Attaccante albanese classe 2003, Stiven Shpendi è letteralmente esploso nell'ultima stagione di Serie C segnando 12 gol in campionato al primo anno da titolare. Il tutto, tra l'altro, in una squadra di vertice come il Cesena, che ha lottato fino all'ultimo sia in campionato che ai playoff per raggiungere la promozione. Il giovane albanese si è dimostrato non solo tassello fondamentale nello scacchiere di mister Toscano, ma anche risorsa capace di relegare in panchina due dei grandi acquisti estivi come Ferrante e Udoh, partiti davanti a lui nelle gerarchie.



GLI OCCHI DELLA JUVE - La stagione di Shpendi, punto fisso anche della Nazionale Under 21 albanese, non è passata inosservata agli occhi dei grandi club. Su di lui, infatti, ci sono Sassuolo e soprattutto Juventus, con i bianconeri letteralmente stregati dal giocatore. Il piano del club di Torino sarebbe quello di acquistare il giocatore per poi farlo crescere nell'Under 23 prima di valutare il grande salto in prima squadra.



IL PREZZO - Strappare Stiven Shpendi al Cesena, che in rosa ha anche il gemello Cristian, altro grande talento offensivo, non sarà affatto facile. Il Cavalluccio, infatti, chiede non meno di due milioni di euro per il proprio gioiellino. Una cifra alta, che però la Juve sta seriamente considerando di pagare, perché il talento di questo ragazzo ha davvero stregato i dirigenti. Che vogliono vederlo in bianconero, sì, ma non quello del Cesena...