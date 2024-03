Serie C, Girone B: cosa serve al Cesena per la promozione

Il Cesena vede la promozione in B. A cinque giornate dalla fine ci sono 11 punti di vantaggio sulla Torres e le giornate di giovedì e di sabato potrebbero portare ai fuochi d’artificio: se la Torres non dovesse battere il Gubbio giovedì, la palla passerebbe nelle mani del Cesena stesso che battendo al Manuzzi il Pescara si ritroverebbe in Serie B già sabato.