Serie C, Girone C: cosa serve alla Juve Stabia per la promozione

Anche la Juve Stabia si avvicina al ritorno in Serie B, il +9 sul Benevento palanca le porte ai calcoli per l’aritmetica promozione da prima in classifica. Ci sono ancora 15 punti in palio, ecco quindi che con sole due vittorie (anche meno, in base agli altri risultati) le vespe sarebbero certe del primo posto. Sabato arriverà il Messina, con il Benevento che sarà impegnato invece sul campo del Monterosi. L’8 aprile invece ci sarà proprio il derby campano e sarà il primo match point per la promozione diretta.