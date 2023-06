Il Foggia non è riuscito a conquistare la promozione in Serie B, dopo la doppia sconfitta nella finale dei playoff di Serie C contro il Lecce, ritornato in cadetteria dopo 50 anni – ultima partecipazione nel 1973 -. Decisiva la vittoria della formazione lombarda per 3-1 nell’incontro disputatosi ieri pomeriggio allo stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi. Una vera impresa che ha però scaturito la reazione della città foggiana, con un grave episodio accaduto nel corso della notte appena trascorsa.



COLPI DI ARMA DA FUOCO - Dopo la mancata promozione ai playoff dei satanelli, infatti, alcuni ignoti hanno esploso dei colpi di arma da fuoco nei confronti dell’auto del capitano del club pugliese, Davide Di Pasquale, una Jeep Renegade che era parcheggiata allo stadio Zaccheria. E’ l’Ansa a riferire di questa vergognosa intimidazione nei confronti del giocatore. Alcuni colpi sono stati sparati sul finestrino del conducente. Per fortuna, ovviamente, la vettura era vuota. Indagano gli agenti della Digos per fare luce sull’ennesimo squallido episodio di violenza.