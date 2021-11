Le due sconfitte di fila arrivate nelle ultime giornate di Serie C hanno fatto perdere qualche posizione al Catania, pronto però a reagire già dalla sfida casalinga contro il Potenza che vede gli etnei favoriti per il successo. I betting analyst vedono l'«1» a 1,80, mentre una vittoria degli ospiti si gioca a 4,40. Leggermente più bassa la quota del pari, con il segno «X» fissato a 3,40. La capolista Bari, invece, tre vittorie negli ultimi cinque scontri, vuole fermare la corsa del Latina, che con due vittorie di fila si è portato a metà classifica. I pugliesi sono nettamente favoriti nello scontro del San Nicola, dove l'«1» vale 1,35. Match proibitivo per i pontini, il cui successo è proposto a 8,75. Nel mezzo c'è la «X», in quota a 4,40.