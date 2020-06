Giorni cruciali per il futuro del Foggia, che ha terminato al secondo posto il campionato di Serie D (dichiarato concluso in anticipo a causa dell’emergenza coronavirus) e spera nel ripescaggio ma da più di un mese vive un momento delicato sul piano societario, per via dei contrasti fra i due azionisti di maggioranza: il presidente Roberto Felleca e l’imprenditrice sarda Maria Assunta Pintus.