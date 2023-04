E' stato spettacolo. E' stato vero spettacolo. Tranon è mancato nulla: c'è stato agonismo, qualità, l'entusiasmo del vincitore e la disperazione dello sconfitto., che sanciva il vantaggio per 2-1. La Juve non è riuscita a recuperarlo, nonostante l'insistenza, i tentativi, la freschezza e la qualità dei giovani. Pure di quelli spesso a disposizione di Allegri.L'inizio è dell'incoscienza, non della paura. E non è un caso che i bianconeri partano con l'acceleratore pigiato al massimo. Prima, seconda, terza azione. Da Sekulov a Barbieri, con Iling in grado di spaventare gli avversari. Con l'insistenza delle grandi, la Next Gen aveva trovato un vantaggio decisamente meritato al 18': il guizzo diaveva premiato la profondità di. Un tocco per portarla in avanti e lo scavetto per decidere il primo tempo. Chiuso sull'1-0 bianconero.Ci vuole solo un'occasione, appena una: è tutto un altro Vicenza nella ripresa. E al 47' arriva immediatamente il pari. Valletti, innescato sulla destra, propone in mezzo perper l'1-1. La Juve: prima ha una super occasione con, poi cambia nettamente l'inerzia del match. Come? Con una testata, e del più vecchio: il paradossosigla il 2-1 da calcio d'angolo (su assist di Iling). La gioia dura poco, l'illusione si sprigiona: al 61', azione fotocopia dei biancorossi, con calcio d'angolo di Della Morte che trova il terzo tempo - perfetto - di Cappelletti.In tripudio, poi, quandose ne scappa all'83' e con una giocata allacontro-sterza beffando Riccio.Che non si farà più pari: il calcio di rigore che avrebbe regalato un altro finale viene calciato sulla luna daJunior. Altro che trascinatore.