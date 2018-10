Il turno infrasettimanale di Serie C è stato palcoscenico di diverselegate alla lotta per la promozione diretta in Serie B, su tutte il derby siciliano tra, vinto dagli etnei che hanno ribadito ancora una volta la loro candidatura alla vittoria del Girone. Fondamentale anche sottolineare la vittoria di un ottimo, tra le più grandi sorprese di questo avvio di stagione, contro ladi Tavano e Maccarone. Ottimo successo anche per lacapace di avere la meglio di un buonissimo Arezzo e portarsi a -3 dalla testa della classifica. Ora gli uomini disi preparano ad affrontare il, per la verità sempre più in crisi, in quello che sarà un altro esame di maturità fondamentale per la squadra, che sta iniziando a dare risposte importanti sul campo.Fa notizia la seconda sconfitta nelle ultime tre partite della Carrarese, che vienein vetta alla classifica. Gli uomini di Baldini stanno vivendo un lieve periodo di flessione nonostante l’ottimo momento di. Anche il Pisa ha approfittato dello stop della Carraese mettendo a referto una vittoria di livello sul Pro Piacenza e portandosi a -2 dalla testa di un girone che si preannuncia sempre più combattuto. Chi continua a faticare, invece, è il Siena, che non riesce a vincere nemmeno contro il Cuneo e” diceva Giampiero Boniperti della sua Juventus. Una frase iconica che ha inevitabilmente segnato la storia del club, diventandone la filosofia e, in un certo senso, il punto di riferimento.in un campionato al quale i giovani bianconeri avevano approcciatoma che ora è già divenuto il loro territorio di caccia. Gli uomini di Zironelli, infatti, hanno raccolto 10 punti in campionato (), staccando di 6 lunghezze la zona playout, di cui qualcuno aveva parlato come obiettivo realistico per i giovani campioncini bianconeri, e. La vittoria sull’Arezzo, in buon momento di forma enella sfida con la Juve, equivale ad unlanciato a tutto il campionato dalle promosse bianconere:: Siena-Cuneo 1-1; Pisa-Pro Piacenza 3-1; Piacenza-Carrarese 2-1; Olbia-Alessandria 0-0; Novara-Pro Patria 0-1; Albissola-Pistoiese 1-3; Juventus U23-Arezzo 3-1; Pontedera-Gozzano 1-1; Lucchese-Arzachena 4-0.: Carrarese, Piacenza* 13; Pisa*, Arezzo* 11; Lucchese, Pro Piacenza**, Juventus U23 10; Pro Vercelli**** 9; Pontedera* 8; Olbia*, Alessandria* 7; Pro Patria*, Cuneo*, Arzachena** 6; Pistoiese* 5; Novara***, Siena***, Gozzano 4; Entella****** 3; Albissola* 1.Altro tonfo importante per il, che. Due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro, compreso il crollo sul campo del Vicenza dell’ultimo turno, hanno fatto scivolare i lombardi a -4 dalcapolista. E i friulani, capaci di vincere in rimonta sul campo del Vis Pesaro, stanno abbozzando un, con le soleche appaino in grado, al momento, di tenere il passo. Da sottolineare anche la vittoria della, che dopo un avvio di stagione al rallentatore ha trovato un filotto di tre vittorie consecutive grazie al quale ha rilanciato una stagione che appariva decisamente complicata appena qualche settimana fa. Ottimo successo anche per la, protagonista inattesa di un campionato di bassa lega, che trova tre punti d’oro nella sfida con l’Imolese e lascia l’ultimo posto in classifica.: Vis Pesaro-Pordenone 1-2; Ternana-Albinoleffe 1-0; Teramo-Fano 2-1; Südtirol-Triestina 2-0; Sambenedettese-Imolese 2-1; Renate-Virtus Verona 0-1; Gubbio-Fermana 2-0; Gina Erminio-Ravenna 1-1; Feralpisalò-Rimini 2-0; Vicenza-Monza 3-0.: Pordenone 15; Vicenza 13; Südtirol 12; Ravenna, Triestina, Monza, Fermana 11; Imolese, Feralpisalò* 10; Ternana***, Vis Pesaro 8; Teramo, Gubbio, Rimini* 7; Fano*, Giana Erminio, Virtus Verona, Sambenedettese 6; Renate 5; Albinoleffe 4.È del Catania il big match di giornata contro il Trapani capolista. Il derby siciliano si chiude con un netto 3-1 in favore degli uomini di Sottil, che salgono a quota 10 punti in 4 partite.Impossibile, poi, non soffermarsi sulla stagione da urlo della, che ha trovato un’altra vittoria rotonda, sul Catanzaro, ed è salita a. Punteggio pieno, 15 gol fatti e appena 2 subiti per una Juve Stabia prontissima a lottare fino alla fine per inseguire il sogno promozione. Ottimo successo anche per il, che continua a macinare risultati, vittorioso sul campo del Siracusa e lanciatissimo nelle posizioni di vertice,. Girone C che, come sempre, si preannuncia estremamente combattuto, con tante squadre di ottimo livello pronte a giocarsi il tutto per tutto per raggiungere il sogno Serie B.: Rieti-Vibonese 0-1; Catanzaro-Juve Stabia 0-3; Monopoli-Paganese 3-0; Cavese-Matera 3-1; Catania-Trapani 3-1; Bisceglie-Sicula Leonzio 0-0; Potenza-Reggina 1-1; Siracusa-Rende 1-2.: Trapani 16; Juve Stabia** 15; Rende 12; Catania**, Casertana*, Vibonese 10; Catanzaro* 9; Monopoli*, Bisceglie*, Sicula Leonzio*, Cavese* 8; Rieti*, Reggina** 7; Virtus Francavilla*, Potenza* 6; Siracusa*, Matera* 3; Paganese* 1; Viterbese******* 0.