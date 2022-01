Il Covid non dà pace al paese e al mondo del calcio:, che ha già rimandato in blocco la prima giornata del 2022, in programma per questo weekend, e che si riunirà per decidere rispetto ad ulteriori rinvii. I tanti casi di contagio tra i giocatori,, ha portato la Lega Pro a mettere in dubbio anche il prossimo turno di campionato, che dovrebbe giocarsi tra il 15 e il 16 gennaio.Nella giornata di oggi è in programma un consiglio direttivo che(a differenza di quanto accaduto nella massima serie, che ha visto rimandate solo quattro partite del programma originario). Una decisione che garantiscee rispetto del fair play nei confronti di tutte le squadre, cosa molto più difficile da rispettare in altri contesti. E' evidente, infatti, comerispetto a quella di Serie A, che deve fare i conti anche con le competizioni internazionali e con le nazionali,dei giocatori e di tutti gli addetti ai lavori che gravitano attorno alle partite. E proprio su questo tema si discute da diverso tempo, con tante personalità del mondo del calcio che hanno invocato un, arrivati a un livello quasi totalizzante, per le squadre (di club e nazionali).Alla fine, con ogni probabilità, la pausa forzata dei club di Serie C, che si unisce alla consueta sosta natalizia,. Questo comporterà cambi di programmazione importanti per le squadre, che dovranno fare i conti con una nuova preparazione dopo il lungo digiuno dal campo. Con la corsa alla Serie B ancora apertissima in tutti i giorni, la variabile relativa ai rinvii potrebbe rappresentare unche sul lungo periodo potrà regalare sorprese. E' infatti difficile immaginare una decisione differente da parte del Consiglio, così come anticipato ieri da Ghirelli: ''''.