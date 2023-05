Sono ufficialmente iniziati i playoff di Serie C, con il primo turno della fase del girone che è andata in scena ieri sera. Prossimo appuntamento fissato già per domenica,dei tre raggruppamenti. Come per questa prima fase, anche nel prossimo turno, che avrà anche l’ulteriore vantaggio del fattore campo. Un plus fondamentale, che ieri ha garantito un massiccio avanzamento delle favorite.L’unica squadra in grado di ribaltare il fattore campo, infatti, è stato il, che ha superato 1-0 il Picerno in trasferta, guadagnandosi l’accesso al turno successivo. Nessun problema, invece, per tutte le altre, che sono avanzate al match di domenica 14 valevole per i sedicesimi di finale della competizione. Si tratta di:Domenica toccherà alle quarte classificate -- entrare in tabellone per giocarsi l’accesso alla fase nazionale, che si svilupperà sulla base di match con andata e ritorno (e avanzamento in caso di parità della meglio piazzata in stagione regolare). Inevitabilmente favorite proprio le nuove entranti,, mentre negli altri tre match a partire con i favori del pronostico saranno il(nonostante l’obbligo di vincere in trasferta sul campo dell’Audace Cerignola). Una volta superato questo secondo scoglio, inizierà la fase caldissima dei playoff,