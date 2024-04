Serie C, UFFICIALE: cambiano le date dei playoff, tutte le info

Lainforma che i membri del Consiglio Direttivo, sentiti i due vicepresidenti e i due consiglieri federali, hanno stabilito che. Questo per permettere la corretta attesa del giudizio su un ricorso di un club pendente al collegio di Garanzia del Coni.COMUNICATO N. 239/L – 29 APRILE 2024“ C A M P I O N A T O S E R I E C N O W 2 0 2 3 – 2 0 2 4 “AGGIORNAMENTO CALENDARIO PLAY OFFIl Presidente di Lega Pro su espresso mandato del Consiglio Direttivo di Lega ha disposto, a parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 212/L del 14.03.2024, l’aggiornamento delle date Play Off come di seguito riportate.

1° Turno - Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 20242° Turno - Gara unica SABATO 11 MAGGIO 20241° Turno - Gara di Andata MARTEDÌ 14 MAGGIO 20241° Turno - Gara di Ritorno SABATO 18 MAGGIO 20242° Turno - Gara di Andata MARTEDÌ 21 MAGGIO 20242° Turno - Gara di Ritorno SABATO 25 MAGGIO 2024Semifinali - Gara di Andata MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024Semifinali - Gara di Ritorno DOMENICA 2 GIUGNO 2024Finale - Gara di Andata MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2024Finale - Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024