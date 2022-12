Venti minuti di follia. In Serie D Derthona-Fossano erano sullo 0-4 fino al 60'. Partita finita? Macché, i padroni di casa hanno fatto cinque gol negli ultimi minuti e l'hanno portata a casa. Una vittoria pazzesca. Una doppietta di Ciko e il gol D'Arrigo riaprono tutto, le reti di Villa e Romairone fanno il resto. A due minuti dalla fine il Derthona ribalta tutto, lo stadio Coppi diventa una bolgia e la partita finirà così, tra gli applausi dei tifosi.



L'ENTUSIASMO - Nel post partita il ds Canepa quasi non ci crede: "Giornata storica, ma ho lasciato le coronarie negli spogliatoi - ha detto emozionato - Ennesima dimostrazione che a Tortona si vuole fare la storia: non credo esistano precedenti di una rimonta simile nella storia".