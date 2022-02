Marco Serra torna a parlare di Milan-Spezia. L'arbitro di Torino, che nel finale della sfida del Meazza del 17 gennaio con un fischio ​ha reso vano il gol del 2-1 di Messias, ha raccontato quello che è successo nel post partita, in un'intervista a Sky Sport: "I​l gesto che hanno fatto i giocatori del Milan negli spogliatoi l'ho apprezzato molto il giorno dopo, sul momento il mio stato emotivo non me lo ha permesso. Calabria da capitano mi ha detto parole di conforto, poi passa Florenzi, che era affranto come me, poi passano Theo e Diaz e anche loro mi hanno detto di tirarmi su e reagire perché si sbaglia tutti. E poi è arrivato Ibrahimovic, la sostanza del suo discorso era: 'ora dimostra di essere forte e reagisci'". Adesso non vedo l'ora di tornare ad arbitrare".