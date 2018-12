Allo stadio Pacaembu va in scena l’ultima giornata del Brasileirao che assegnerà il titolo di campioni nazionali. A contenderselo sono i padroni di casa dele i rivali del Palmeiras.Prima che il match abbia inizio, le due squadre si posizionano una di fronte all’altra alle estremità opposte del cerchio di centrocampo, con i giocatori abbracciati fra di loro. L’arbitro, dopo una rapida occhiata al cronometro, alza un braccio e fischia deciso.. Un’immagine emblematica, che solo guardandola, trasmette forza, unità, compattezza.Nel giro di pochi istanti quel gesto diventa virale e lo stadio Pacaembu assume le sembianze di un prato olandese con i tulipani in fiore. Uno ad uno i trentamila presenti alzano il pugno destro al cielo. Iniziano ad udirsi anche alcuni cori, si sentono canti popolari. Lo stadio è in festa, vera e propria alegria.Qualche ora prima di quella partita, dopo il ricovero avvenuto la sera precedenteLa causa, secondo i medici, è stata uno “shock setticemico”. Un’infezione che dal fegato è dilagata per tutto l’organismo.Il 4 dicembre 2011 è domenica.Ventotto anni prima, il Doutor da bola, che dottore lo era per davvero, aveva profetizzato in un’intervista: “La mia morte? Se ci penso vorrei morire di domenica, e col Corinthians campione”.Quello appena trascorso è il minuto di silenzio più rumoroso e festoso della storia del calcio.Um dia triste muito feliz.Figlio di dona Guiomar e Raimundo e primo di sei fratelli, deve il suo nome alla passione del padre per l’opera dell’omonimo filosofo greco, la Repubblica.Nonostante abbia concluso appena la seconda elementare, papà Raimundo capì fin da subito che la chiave di volta della sua vita sarebbe stata la lettura. Una passione trasmessa evidentemente anche al figlio, che fin dall’inizio della carriera, come calciatore nel Botafogo, mise subito in chiaro quelle che sarebbero state le sue priorità. Ovvero gli studi in Medicina.El Magrao, come verrà soprannominato al Botafogo, si allena solo una volta in settimana e gioca la partita la Domenica. Questa la sua disponibilità in concomitanza con gli studi.“Hanno detto tante cose, ma la verità è soltanto una: io colpivo la palla di tacco per farvi innamorare”.Così elegante nei movimenti da sembrare quasi svogliato, sufficiente. Ruolo non ben definito il suo, che si può comunque localizzare fra centrocampo e attacco. Un giocatore superiore, capace di leggere le azioni con almeno un paio di passaggi d’anticipo, prima che si concretizzino. Uno in grado di fare la differenza da solo. Tanto che nel 1977, dopo la prima fase del campionato Paulista, il Botafogo era primo in classifica, davanti a squadroni quali San Paolo, Santos e Corinthians, salvo poi farsi sorpassare nella seconda parte di campionato.che offriva cospicui guadagni, al contrario di quella come Medico, che figurava priva di garanzie in un Brasile sotto dittatura militare.E qui è necessario fare un passo indietro.che hanno segnato la storia brasiliana del XX secolo.Nel 1967 venne approvata la sesta Costituzione brasiliana che istituzionalizza il golpe militare e da lì al 1969 gli scontri fra polizia e cittadini diventano più frequenti e duri, complice anche il ’68 europeo e statunitense, che porta studenti, giornalisti e operai a “scendere in piazza” in segno di protesta., a seguito del quale vennero aperti i primi due centri di tortura.Tra le caratteristiche che assunsero i governi seguenti al golpe militare, chiamato anche contro-rivoluzione, risaltano l'eliminazione di molti diritti costituzionali, la soppressione fisica delle persone e delle istituzioni legate al presunto tentativo di golpe comunista, e una forte censura alla stampa, dopo la pubblicazione dell'AI-5.Questi scenari politici condizionano non poco tutta la vita e, in particolar modo, la carriera da calciatore di Socrates che si eresse a portabandiera del concetto di democrazia.E intorno a questo tema si sviluppò il personaggio fino a nascerne il mito.e, per non smentire la sua autenticità, dichiarò la sua fede Santista. Il nuovo beniamino del Timao tifava Santos, la squadra rivale per antonomasia.in una realtà radicalmente differente da quella alla quale era abituato. La grandezza di San Paolo inizialmente lo disorientava e la tifoseria del Corinthians è un qualcosa con cui non aveva mai avuto a che fare. E' la squadra del popolo, nata dal popolo.identificabile essenzialmente in tre qualità: ardore, combattività e pragmatismo. Anzi, il Doutor aveva sempre approcciato il calcio alla sua maniera, in modo non troppo serioso, cercando più la giocata ad effetto che l'azione concreta. La bellezza prima del risultato.Il Corinthians perse 2-1 in casa contro il XV Paraciba. Socrates, accusato di uno scarso spirito di identificazione, venne costretto a barricarsi negli spogliatoi per quattro ore dopo il termine della partita, prima che la polizia riuscisse ad evacuarlo dallo stadio in sicurezza.Questo episodio gli fece pensare di abbandonare il club e solo delle lunghe chiacchierate con l'amico Juca Kfouri, che lo convinse a scrollarsi di dosso i panni del medico e ad indossare quelli dell'idolo corinthiano, lo fecero desistere.Da quel momento il Doutor fu un giocatore diverso. Sprizzava energia da tutti i pori in campo e metteva al servizio dell'utile la sua immensa classe.Il calcio iniziava a diventare una missione per sovvertire il concetto di cittadino-calciatore nel suo Paese.Era l'inizio della rivoluzione.Socrates proponeva che fossero i giocatori gli artefici del proprio destino e questo implicava che fossero i giocatori, tutti insieme, a decidere riguardo agli orari di allenamento, ritiri, stipendi e quant'altro riguardasse la squadra dall'interno.I membri della rosa e della dirigenza avevano eguale diritto di voto, e le loro opinioni avevano lo stesso peso.fu il primo a dirsi favorevole a questo concetto e la prima votazione della storia corinthiana fu indetta per decidere proprio l'orario di allenamento. Votarono in tredici.Nel frattempo, il figlio di uno dei soci,, diventò direttore sportivo della squadra grazie alla nomina delSi trattava di un sociologo senza esperienza su come si gestisse una squadra di calcio ma che coinvolse il gruppo nelle decisioni societarie fin dal primo giorno.Ad esso si affiancò, come responsabile marketing della società,, altro personaggio chiave nei futuri successi corinthiani.da troppo tempo schiavo di una dittatura violenta fatta di repressioni e soprusi, mandando un messaggio di democrazia, e facendolo attraverso il veicolo più potente in Sud America. Quello del futebol.Dopo aver affidato la squadra a Travaglini, estimatore del calcio totale olandese e vincitore di un campionato Paulista e un Brasileirao col Palmeiras e di un titolo carioca col Vasco,Nel 1982 e nel 1983 la squadra vinse il campionato Paulista e, grazie ad una geniale intuizione di Olivetto, il Timao per un periodo utilizzò delle magliette da gioco con stampato sopra il numero un messaggio propagandistico che invitava la gente a votare.Il 6 marzo 1983, a Rio le due squadre entrarono in campo mentre a San Paolo, dalle 9 del mattino, vennero aperte le urne per i soci del club, chiamati a votare per eleggere la metà del Consiglio deliberativo. Il nuovo consiglio a sua volta avrebbe eletto il Presidente del Club.. La partita terminò 1-1 ma tutti stavano esultando per il risultato delle elezioni societarie che recitava: Ordine e Verità 2.336 voti, Democrazia corinthiana 5.138 voti.Da quel momento, ogni decisione diventò il pretesto per esercitare il diritto di voto. Per dimostrare al Paese che un gruppo di 30 persone era riuscito ad ottenere diritti che avrebbero dovuto essere estesi a 130 milioni di brasiliani."Vorrei morire di domenica, e col Corinthians campione".