Il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha confermato il gradimento dei principali top club della Serie A per il centrocampista Mattia Zaccagni: "Ne stiamo parlando col Napoli, il calciatore interessa molto agli azzurri ma non faremo nulla fino a giugno. A gennaio non si muove da Verona. Al momento non so dire se è in vantaggio il Napoli piuttosto che il Milan o la Lazio. A fine stagione ci sediamo tutti ad un tavolo e tratteremo l’offerta migliore".



Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il club di De Laurentiis è quello attualmente meglio posizionato, forte degli ottimi rapporti con l'Hellas e di una proposta di 13 milioni di euro che mette Milan, Roma e Lazio momentaneamente in seconda fila.