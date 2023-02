Gli stadi del calcio stanno evidentemente molto a cuore al sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, che intervistato dall'edizione fiorentina de La Repubblica ha voluto dire la sua, con tanto di inevitabili dubbi, sul progetto di ammodernamento dello stadio Artemio Franchi di Firenze.



SOPRINTENDENZA - "Ho visto l’appello di Icomos (ente consultivo dell’Unesco che si è detto allarmato per il destino dell'attuale struttura), ne ero a conoscenza. Mi confronterò col ministro Gennaro Sangiuliano. E chiamerò la soprintendente Ranaldi per pregarla di riprendere in mano la pratica del progetto Franchi".



PIU' INTELLIGENTE DI SAN SIRO - "Parlerò anche col sindaco Roberto Nardella. Non voglio fare guerre. Certamente evitare l’abbattimento del capolavoro di Nervi è stata idea più intelligente di quella di Beppe Sala con San Siro a Milano. Ma il documento di Icomos contiene riflessioni che approvo e che credo possano portare i progettisti a fare delle revisioni entro i limiti del possibile".