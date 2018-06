Attraverso un'intervista concessa al sito ufficiale del club, l'attaccante brasiliano classe '92 Bernard ha confermato ciò che si sapeva da diverse settimane, ossia il suo addio allo Shakhtar Donetsk a parametro zero. L'ex giocatore dell'Atletico Mineiro ha disputato 157 partite in 5 anni con la formazione ucraina, realizzando complessivamente 28 gol, e dal prossimo 1° luglio sarà libero di firmare con qualsiasi società. Il suo nome è stato accostato con insistenza a club italiani, in particolare a Milan e Inter, che si sono visti offrire il giocatore dal suo entourage, senza però raggiungere un'intesa dal punto di vista economico. Bernard ha estimatori anche in Liga e Premier League.





'Many thanks to the fans for their support, respect and friendship. I want to give everyone a hug!'@b_10duarte recalls the highlights of his spell at Shakhtar and addresses the fans ⬇https://t.co/f8imtrBwrX