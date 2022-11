Mykhaylo Mudryk, obiettivo di mercato dei top club di Premier League, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano ucraino Sport Arena: “Quando ho scoperto il prezzo per il mio trasferimento, non ero solamente sorpreso… Ero semplicemente scioccato. Ho un contratto a lungo termine con lo Shakhtar (fino a Dicembre 2026), ho dato tutte le mie forze ed energie così che lo Shakhtar possa raggiungere il massimo dei risultati. Ogni giocatore sogna di giocare in un top club ed in un top campionato, me compreso. Ma sono al 100% sicuro che sia praticamente impossibile che una squadra spenda 100 milioni per un ragazzo del campionato ucraino. Non posso nascondere la mia frustrazione. Una cifra così importante mette un muro per ogni mio possibile trasferimento in un grande campionato, il mio sogno. Non posso dire che il mio sogno sia finito ma, sicuramente, sta venendo minacciato”.