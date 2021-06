Uno Shevchenko quasi commosso per la vittoria contro la Svezia ottenuta ai supplementari ha parlato così in televisione: "Sono orgoglioso per i ragazzi, che hanno dato tutto. Si sono applicati per giocare questa partita e sono felicissimo. Dedico questo traguardo al popolo ucraino, c'è tanto entusiasmo per noi. Abbiamo giocato con grande cuore. Ora spero che il pubblico italiano ci dia un grande supporto, l'Inghilterra è una grande squadra e sarà una partita molto difficile. Meglio da giocatore o da allenatore? Sono due cose diverse, ma questa è un'emozione pazzesca e vale la pena vivere per questo".