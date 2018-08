Andriy Shevchenko, grande ex campione rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:



Sulla visita a Casa Milan: “Tornare qui è sempre bello, visitare il Museo è stata una grande emozione. È sempre bello tornare a casa”.



Su Leonardo: “Sono contento che sia tornato al Milan. Sono arrivati subito due grandi acquisti, come Higuain che è un grande attaccante. Al Milan serve un grande goleador come lui. Io e Leo siamo molto amici, mi ha dato una grande mano quando sono arrivato in rossonero”.



Su Higuain: “E’ molto motivato, ha tanta voglia di fare bene. Ha fatto bene sia in Spagna che in Italia, ha fatto molto bene in tutte le squadre in cui ha giocato. Ora deve fare la storia anche nel Milan”.



Su Caldara e la scelta del numero 33: “E’ un numero molto importante, Thiago Silva è un grande giocatore”.



Sul Milan: “Seguo sempre il Milan, Gattuso sta facendo un grande lavoro. Con i nuovi acquisti il Milan sarà ancora più forte. Sono fiducioso per il futuro, speriamo possano tornare anche altri ex giocatori”.



Un saluto ai tifosi: “Forza Milan per sempre”.