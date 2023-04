Una giornata importante in chiave salvezza, soprattutto per il Verona, che con il successo in casa contro il Bologna vede lo Spezia quartultimo ora distante solo un punto. Il secondo successo consecutivo casalingo dei gialloblù vede aumentare le possibilità di permanenza in massima serie, molto più lontana poche settimane fa, con la retrocessione ora offerta a 1,90 sia dagli esperti che da quelli contro il 2,25 di un piazzamento nelle ultime tre dello Spezia, senza vittorie ormai da cinque turni. Ancora peggiore la striscia del Lecce, capace di conquistare un solo punto nelle ultime otto giornate e distante due lunghezze dal Verona, e ora proposto in Serie B a quota 3,75. Praticamente spacciate invece Sampdoria e Cremonese, ultime due della classe la cui retrocessione è vista rispettivamente a 1,01 e 1,03 volte la posta.