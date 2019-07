Il Napoli è alla ricerca di un grande attaccante da affiancare a, ormai questo è appurato. Da, sono stati diversi i profili sondati da Giuntoli e De Laurentiis e l'ultima idea, che poi in realtà è un ritorno di fiamma, porta a Lille. Nel club francese, infatti, gioca, tra i giocatori più corteggiati del mercato e vecchio pallino della dirigenza azzurra.La chiave per convincere Pepé a scegliere Napoli, scrive il Corriere dello Sport, può essere, suo vecchio compagno di squadra. Il club azzurrodi De Laurentiis, per bruciare così la concorrenza degli altri club che lo stanno seguendo, su tuttiIl grande problema ad oggi, però, è rappresentato dalla valutazione altissima che ne fa il Lille:. Una cifra importante che costringerebbe De Laurentiis ad un investimento storico per il Napoli. Vero è però che il club azzurro sta seguendo solo profili di primo livello, come detto Icardi e Rodrigo su tutti, oltre a Pepé, cosa che certifica la voglia della società di fare. Perché se è vero che la Juventus continua a rinforzarsi, è altrettanto vero che. Magari anche grazie a Pepé... FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com