complici le prime temperature veramente estive e da calciomercato, in queste ore si sta surriscaldando a livelli infuocati., che ha già portato in dote in questa sessione di mercato l'arrivo di Fikayodal Tamigi al Lambro, in cambio di, ora riprende vertiginosamente quota per quanto concerne, nell'ultima annata al Napoli e vecchia conoscenza per i rossoneri.- Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni,, è molto forte: ritenutonell'ultima stagione con i Blues, dopo l'arrivo di Tuchel in panchina, ha raccolto pochissimo spazio.maquello a cui puntano i dirigenti rossoneri. Il marocchino piace tanto, ci sono gma in occasione delle prossime settimane se ne riparlerà approfonditamente: si tratta comunque di- Perdella prossima stagione il Milan sta lavorando su tavoli diversi: quello legato a Sandroma anchedopo l'addio di Meite e anche in vista della Coppa d'Africa che a gennaio vedrà impiegati sia Ismael Bennacer che Franck Kessie. L'ultima idea porta alma che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Napoli di Gattuso: Bakayokomache chiedono ancoranonostante la scadenza di contratto tra un anno.- L'ultimo capitolo riguardacon l'attaccante della nazionale francese l'accordo c'è già, per unL'ex Arsenalche non sembra però voler fare opposizione. Insomma,e chissà che non possa recare in dote al Milan altri giocatori di proprietà dei londinesi.@AleDigio89