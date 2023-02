Il Mattino riporta una notizia che riguarda Fiorentina-Napoli dell'agosto 2022. Infatti, due militari sono stati condannati a tre mesi e venti giorni di reclusione che, in congedo per malattia, hanno assisto al Franchi al match di Serie A. Il riscontro dei biglietti acquistati per la partita e l’analisi dei filmati delle telecamere allo stadio, che attestava la presenza sugli spalti dei due militari in congedo sanitario, sono stati decisivi.