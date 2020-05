Il Grande Fratello Vip 5 si farà e molto prima del previsto. Andrà in onda a settembre con il format della doppia puntata e a confermarlo è stato proprio il conduttore Alfonso Signorini che sarà nuovamente al timone del programma.



Il direttore del settimanale Chi ha confermato il format, di aver già scelto parte del cast e di aver confermato Pupo all'interno dello staff anche se non è ancora chiaro se come opinionista. Non ci sarà invece, salvo sorprese, la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara.



Alcuni rumors hanno già lanciato il nome di colei che prenderà il posto della bionda showgirl argentina. Si tratterebbe della bellissima Giulia De Lellis, già concorrente del GF e da poco tornata accanto all'ex compagno Andrea Damante dopo aver rotto con Andrea Iannone.



