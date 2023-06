Silvio Berlusconi è in condizione gravissime. La malattia cronica che lo aveva colpito negli ultimi mesi ha purtroppo presentato il conto. Dopo una notte tranquilla, la quarta notte passata all'Ospedale San Raffaele per il ricovero legato alle visite programmate, nella mattinata lo stato di salute dell'ex-Premier si è aggravata.



I figli, Marina, Pier Silvio, Eleonora e Barbara sono accorsi all'Ospedale e sono entrati dall'entrata laterale di Via Olgettina e con loro è arrivato anche il fratello Paolo Berlusconi.



Berlusconi soffre da tempo di leucemia mielomonocitica cronica. Le ultime notizie riferivano che l'ex premier aveva trascorso una notte tranquilla nel reparto di degenza ordinaria, ma il peggioramento della mattinata.