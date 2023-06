Silvio Berlusconi è morto. Si è spento a 86 anni uno degli esponenti politici più influenti della storia italiana ma non solo, anche uno dei presidenti più importanti nella storia del calcio. Il mondo del pallone è in lutto, dal Milan con cui ha vinto tutto al Monza, trascinato alla prima storica partecipazione in Serie A: tutti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Berlusconi.