L'allenatore dell'Atletico Madrid, Simeone lancia un messaggio a Guardiola: "Per la bocca muore il pesce".



Il detto "Per bocca muore il pesce" è un invito alla discrezione: si ricorre all'immagine della pesca, il cui successo dipende dalla noncuranza del pesce che non si accorge del pericolo e apre la bocca per addentare l'amo.