Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che vedrà il suo Atletico Madrid affrontare il Valencia, l'allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone ha detto la sua sul "caso Clasico" fra Barcellona e Real Madrid rinviato per questioni di ordine pubblico: "Credo che a Barcellona ci siano problemi ben più importanti di una partita di calcio. Ovviamente spero che il popolo catalano possa presto ritrovare pace e serenità".