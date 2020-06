Un affare che potrebbe tornare a scaldarsi. La pista che porta Cavani all'Atletico Madrid torna di moda dopo qualche mese: lo scorso gennaio, infatti, il Cholo Simeone confidava nella possibilità di portare il Matador in Spagna. L'attaccante ha un debole per la Liga e per lui i Colchoneros hanno pronto un contratto triennale. In seconda fila, dunque, l'Inter, che registra la situazione e prova a reagire. Guardando proprio in casa Atletico e cercando un gioco di incastri: secondo Tuttosport, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Alvaro Morata.



MOSSA - L'attaccante spagnolo diventerà a titolo definitivo un giocatore dei Colchoneros dopo il riscatto dal Chelsea fissato a 55 milioni. Dal club spagnolo è arrivata un'apertura alla cessione, purché l'offerta sia in linea con il valore del giocatore, rapportata anche alla spesa da fare nelle casse dei Blues. L'Inter, intanto, si muove tramite intermediari che hanno preso informazioni sul possibile affare. A Milano Morata troverebbe tre fattori vantaggiosi: una maglia da titolare nell'anno dell'Europeo, una città ideale per la moglie Alice, influencer e fashion blogger e soprattutto Antonio Conte, suo allenatore ai tempi del Chelsea. Incastri e movimenti: l'Inter si muove.