"Mio padre è uno dei migliori al mondo". Comincia dal papà Diego l'intervista concessa da Giovanni Simeone agli spagnoli di As, l'attaccante della Fiorentina spiega: "Lo considero un grandissimo allenatore, da giocatore direi che è uno dei migliori al mondo. A tutti piacerebbe essere allenati da lui".



FUTURO - Simeone stila poi gli obiettivi per il futuro: "Lavoro per raggiungere i miei obiettivi, quello di quest'anno era arrivare in nazionale e l'ho raggiunto, ora voglio mantenerlo. Il mio sogno più grande è giocare la Champions League, anche se ora alla Fiorentina siamo la squadra più giovane d'Europa, abbiamo ambizione e attitudine giusta. L'obiettivo reale di quest'anno è l'Europa League. Quando avevo 12 o 13 anni mi sono tatuato il simbolo della Champions ed è il mio sogno, il giorno che ci giocherò e segnerò un gol lo bacerò".