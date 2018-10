Gigi Simoni, ex allenatore dell'Inter, parla a Sportnews.eu, dicendo la sua sul paragone tra Cristiano Ronaldo e il Fenomeno: "Il ‘mio’ Ronaldo era molto più completo, più imprevedibile, sono due giocatori diversi. Cristiano è un giocatore forte, ma il Fenomeno era un’altra cosa". Due parole, poi, sul derby: "Favorita? In questo momento l’Inter. Però il derby resta una gara a parte quindi è sempre difficile fare un pronostico. Quando allenavo i nerazzurri ricordo con piacere quello che vincemmo 3 a 0. Icardi o Higuain? E’ faticoso fare paragoni perchè sono due campioni. Ho una simpatia particolare per Higuain ma io ho a cuore l’Inter quindi tifo Icardi".



LA PACE TRA INTER E JUVE - "Non ho mai visto un Presidente arrabbiato come Moratti per quell’episodio. E’ un ricordo molto triste, soprattutto per noi che subimmo una grave ingiustizia. Abbiamo sempre quel ricordo, per me non è cancellato nulla e resta nella mente dei tifosi dell’Inter. In un determinato periodo la Juventus era guidata da personaggi particolari e nel 2006 fu mandata in serie B".