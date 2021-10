Chinedu Amadi, agente dell'attaccante della Salernitana Simy, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24. Ecco le sue parole:



SALERNITANA-NAPOLI - "La Salernitana sta lavorando duramente per la gara di domenica, soprattutto dal punto di vista fisico".



OSIMHEN - "Osimhen sta facendo una stagione straordinaria mostrando le sue qualità, però anche Simy ne ha e ha voglia di dimostrarlo contro Victor e il Napoli".



SIMY - "Ha dovuto adattarsi alla nuova realtà. Ora è concentrato su quest'avventura e su tutta la stagione, ma non so già dire se resterà ancora a Salerno anche l'anno prossimo".