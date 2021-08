Dario Nardella, il sindaco di Firenze, ha parlato a Palazzo Vecchio, sede del Comune, in occasione della presentazione dell'esposizione della Coppa conquistata dall'Italia a Euro2020: "Il legame con Firenze cresce nel tempo. Giovedì sera avremo la prima partita ufficiale degli Azzurri campioni d'Europa al Franchi, questo lo conferma. Avevo ricevuto la notizia prima dell'assegnazione del titolo, e mi piace pensare che questo abbia portato fortuna. Abbiamo deciso di far fare un grande salto di qualità al Museo del Calcio di Coverciano. Trasformeremo il parcheggio in un ingresso degno del museo e interverremo su tutto il viale. In futuro, vogliamo realizzare la casa della Storia degli Azzurri all'interno del nuovo Franchi. Tutta Firenze, giovedì, si colorerà di azzurro per salutare l'arrivo dei Campioni d'Europa".