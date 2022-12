In questi giorni Doha sta ospitando, oltre ai Mondiali 2022, anche alcune sfide tra leggende del pallone che fanno da contorno all'evento principale e offrono intrattenimento ora che le sfide, giunte alle finali, si fanno assai rarefatte. Nella partita odierna, tutti i giocatori in campo hanno indossato il numero 11 di Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi all'età di 53 anni a causa della leucemia che lo affliggeva da tre anni.



SINISA 11 - Come mostrato dal numero uno della FIFA Gianni Infantino, la maglia con scritto Sinisa 11 è stata portata da tutti i partecipanti e sul megaschermo è stata mandata una foto del compianto ex giocatore e allenatore serbo.