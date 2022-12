Sinisa Mihajlovic è morto a 53 anni, dopo una lunga battaglia contro la leucemia, che lo aveva colpito nel 2019 in una forma molto aggressiva. In particolare, il serbo era stato colpito da leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue che origina nelle cellule staminali presenti nel midollo osseo. Una forma della malattia che parte dal midollo e si sviluppa nel sangue, nel sistema linfatico e in altri tessuti. Ogni anno, questa patologia colpisce circa 3.500 persone in Italia.