Sinner vince anche a Miami: batte Dimitrov in due set e diventa il numero due al Mondo!

non si ferma più: il campione italiano, portandosi così al secondo posto del ranking mondiale. E' un'altra vittoria dell'Italia sulla Bulgaria, proprio come a USA 1994, solo che allora era una semifinale e il punteggio finale, 2-1, fu molto meno largo.E dire che l'altoatesino era partito con il piede sbagliato, perdendo a zero il primo game. Si è però subito ripreso e ha condotto una gara irresistibile per l'avversario, staccato 4-2 e capace di spingersi solo fino al 4-3 prima di cedere il set. Alla ripresa si va dritti sul 4-1 per Jannik che chiude in pochissimi scambi.

Con questo successo, Sinner supera Carlos Alcaraz (eliminato proprio da Dimitrov ai quarti di finale) e. Si tratta del terzo trionfo stagionale, che porta lo score dall'inizio del 2024 a 22 vittorie e una sola sconfitta. Il tennista, di dichiarata fede milanista, ha fatto visita sia ai rossoneri, in occasione della gara di Champions League contro il Borussia Dortmund, sia alla Nazionale italiana che ha giocato le ultime due amichevoli internazionali proprio negli Stati Uniti.