Si fa sempre più tempestoso il vortice in cui è finita dentro la Juventus da circa una settimana a questa parte, iniziato con le indagini avviate dalla Procura di Torino per il falso in bilancio legato alle plusvalenze. Ma al tempo stesso è anche 'ripresa' la stagione di Madama, con la prima seduta di allenamento svolta questa mattina alla Continassa. Ad analizzare questo e altri temi è stato l'ex bianconero Momo, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'A dire il vero sono rimastodal modo in cui Agnelli e tutta la dirigenza abbiano deciso di dimettersi, ma bisogna anche capire quali siano le reali motivazioni che li hanno portati a prendere questa decisione. Ci sono delle indagini in corso e vedremo quello che accadrà, ma come ho già detto'.