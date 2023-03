Vural 5,5, Paluli 5,5 (dal 75’ Yatabarè SV), Appidangoye 5, Goutas 4,5, Ciftci 6, Arslan 4, Cofie 6 (dal 66’ James 5), Charisis SV (dal 75’ Ulvestad 5,5), Saiz 6 (dal 75’ Gokay SV), Caicedo 5 (dal 66’ Njie 6), Yesilyurt 7. All. Calimbay 5subito reattivo in avvio su Yesilyurt, che poi lo buca imparabilmente poco più tardi. Attento da lì in poi nelle poche occasioni in cui i padroni di casa si fanno vederetroppo morbido in marcatura su Yesilyurt che pesca il jolly da fuori. Poi cresce e si rivede il Dodò propositivo delle ultime uscite.qualche uscita pericolosa palla al piede oltre all’ordinaria amministrazione. Non sbaglia nulla, anche se l’avversario è quello che è. Esce da ammonito.entra e la gara va tutta in discesatorna in campo dal 1’ dopo tanti giorni, gestisce col mestiere una prima fase non difficile. Poi sale in cielo e segna una rete pesantissima. Bentornatocontiene Saiz con ordine e si fa vedere spesso anche in avanti. Gioca solo gare dal peso specifico alto, e non ne sbaglia una.un po’ in affanno nel primo tempo in cui sbaglia tanto anche tecnicamente. Ci mette lo zampino nel gol del pari, ma da un giocatore così ci si aspetta di più.: entra e segna un gol da cineteca che spazza via gli incubi dopo il terribile infortunioripulisce un gran numero di palloni evitando giocate forzate e dando equilibrio alla manovra.: sempre pericoloso col suo sinistro. Disegna per la testa di Milenkovic in occasione del vantaggio viola. Si conferma uno degli uomini più preziosipartita strana, perde qualche pallone di troppo sebbene quando parta palla al piede crei spesso qualcosa da quella parte. Spaventa Goutas in occasione dell’1 a 3. In ogni caso appare in crescita. E Italiano lo sta premiandoil gol dell’1-1 è praticamente tutto suo dopo un’ottima aggressione alta e l’ingresso in area. Si spegne con l'avanzare della partita, ma la prestazione resta decisiva.si fa trovare al posto giusto riportando i conti in parità. Fa a sportellate come al solito aiutando la squadra a salire. È in fiducia.continua a dare continuità agli uomini che gli stanno garantendo prestazioni nell’ultimo periodo. Il gol di Yesilyurt fa scorrere un brivido sulla schiena ai tifosi viola, ma la squadra non perde la bussola e con pazienza la ribalta pur senza mai mettere la quinta. Per l'ennesima volta azzecca i cambi e uno dei subentrati segna. Riporta la Fiorentina ai quarti di una competizione europea dopo quasi un decennio. E questo non può essere un caso, al di là del valore dell'avversario