Marko Rog al centro del mercato del Napoli. Sul centrocampista croato si sono concentrate le attenzioni di mezza serie A e di Siviglia e Schalke 04. Perchè il talento c'è eccome ma lo spazio in azzurro è molto ridotto per via della grande concorrenza.



ACCELERATA SIVIGLIA- Il futuro di Rog si potrebbe decidere a stretto giro di posta. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da calciomercato.com in Spagna, il Siviglia ha alzato il pressing e vuole chiudere per l'ex Dinamo Zagabria. Si sono intensificati i contatti sia con Fali Ramadani, agente del ragazzo, che con il club azzurro. Si va verso una cessione in prestito con diritto di riscatto.



COSA MANCA - Il Siviglia vuole Rog a tutti i costi, ma senza svenarsi. Il club andaluso sta cercando uno sconto sulla cifra del riscatto. La richiesta del Napoli supera i 20 milioni, Caparros punta a qualche milione in meno. Ma il Siviglia ci crede, ha guadagnato la pole e conta di superare, in maniera definitiva, la concorrenza dello Schalke 04.