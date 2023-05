Marcos Acuna, difensore del Siviglia, parla così alla vigilia del match con la Juventus.



CON LA JUVE - "Siamo stati capaci di eliminare il Manchester, abbiamo eliminato altre squadre per nulla facili. Sicuramente il percorso non era facile, ci siamo preparati bene, siamo concentrati e non vediamo l'ora di giocare domani. Faremo di tutto per portare a casa il risultato".



ALTRI ARGENTINI - "Con Di Maria e Paredes? Oltre a loro due che sono amici, ci sono altri giocatori nella Juve e cercheremo di affrontarli tutti per il valore che hanno. Cercheremo di frenarli. Hanno giocatori molto bravi dalla metà campo in su, capaci di squilibrarti e faremo il meglio possibile".



LA PREPARAZIONE - "Come per tutte le altre partite fatte in carriera, aspettando con calma il match e studiando l'avversario. Credo che il modo migliore sia studiare l'avversario".