Il Siviglia ed il suo ds Mochi sono molto preoccupati per la situazione che Oussama Idrisi. Il calciatore marocchino è stato acquistato nell'estate 2020 dall'Az per 12 milioni di euro, ma non ha lasciato traccia in Andalusia. Prima un prestito all'Ajax con sole 7 presenze ed ora al Cadice dove non trova spazio. Un'operazione che in caso di rivendita porterebbe una forte minus valenza. Lo riporta EstadioDeportivo.