Il Siviglia continua a sondare il mercato alla ricerca giocatori per il reparto avanzato. Il ds Monchi ha sul taccuino due nomi: Isco del Real Madrid e Julian Draxler del Psg. Il primo resta l'obiettivo principale, ma qualora la trattativa con le merengues non dovesse andare in porto il nome dell'ex Wolfsburg sarebbe un'alternativa molto gradita. Lo rivela il sito spagnolo fichajes.net.