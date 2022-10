Il Siviglia riabbraccia Jorge Sampaoli. Dopo la precedente esperienza (tutt'altro che memorabile) nella stagione 2016/2017, l'allenatore argentino torna sulla panchina del club andaluso per prendere il posto dell'esonerato Lopetegui. Sampaoli, che aveva lasciato il Marsiglia lo scorso luglio per divergenze tecniche solo pochi mesi dopo averlo riportato in Champions League, è arrivato in mattinata in Spagna e dirigerà nel pomeriggio il suo primo allenamento.



Sampaoli ha firmato col Siviglia un contratto fino a giugno 2024 e proverà a risollevare la squadra sia in campionato - dove è quartultima con appena una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione - e in Champions League, dove il pesante ko interno contro il Borussia Dortmund ha ridotto sensibilmente le chance di qualificazione agli ottavi di finale.