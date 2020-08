La notte della finale. Dieci anni dopo il Triplete, l'Inter ritrova una finale europea. Avversario dei nerazzurri, nell'ultimo atto di Europa League, è il Siviglia: arbitra l'incontro l'olandese Danny Makkelie, assistito da Mario Diks e Hessel Steegstra. Il quarto ufficiale è Tasos Sidiropoulos, al Var c'è Jochem Kamphius con Kevin Blom e Pawel Gil come assistenti. Di seguito Calciomercato.com propone tutti gli episodi di moviola della gara di Colonia.



3' Calcio di rigore per l'Inter! Contropiede nerazzurro con Lukaku lanciato a rete: Diego Carlos viene scavalcato e prova a inseguire l'attaccante belga, ma si aggrappa a lui fin dal limite dell'area e lo sgambetta dentro gli ultimi 16 metri e mezzo, travolgendolo. Per Makkelie non ci sono dubbi, è calcio di rigore.