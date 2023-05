Siviglia-Juventus 2-1 (and. 1-1)

Marcatori: st 19' Vlahovic (J), 27' Suso (S); pts 5' Lamela (S).

Assist: st 27' Lamela (S); pts 5' Gil (S).

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas (1' sts Gomez), Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos (25' st Lamela), Óliver Torres (17' st Suso, 13' sts Rekik), Gil (10' pts Montiel); En-Nesyri. A disp. Dmitrovic, Alberto Flores, Alex Telles, Rafa Mir, Hormigo, Bueno. All. Mendilibar.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (1' sts Milik), Fagioli (41' pt Paredes), Locatelli (41' st Miretti), Rabiot, Iling-Junior (41' st Kostic); Di María (18' st Chiesa), Kean (18' st Vlahovic). A disp. Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Barbieri. All. Allegri.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

VAR: Van Boekel (Olanda).

Espulso: sts 10' Acuna (S) per somma di ammonizioni.

Ammoniti: pt 11' Kean (J); pts 15' Danilo (J); sts 12' Suso (S), Paredes (J), 19' Montiel (S).