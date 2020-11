L'ex difensore della Lazio, Sebastiano Siviglia, ha parlato dei biancocelesti sia in merito a questioni di attualià, sia ricordando qualche aneddoto passato. Ecco come si è espresso a Gianlucadimarzio.com: "Spesso vado a Formello per osservare gli allenamenti del mio amico Inzaghi. Ormai è completo, non gli manca nulla ed è un top della panchina. Tare? Sembra burbero invece non è così. Una volta per una scommessa persa a calcio-tennis, fu costretto a bere due litri di tè in due minuti. Eravamo un gruppo meraviglioso, sono molto legato a Firmani e Foggia, con cui ho condiviso la stanza nel ritiro per tanti anni. C’era una grande empatia in quel gruppo".



E continua: "Vi racconto quando la Lazio mi chiamò: fu Lotito in persona a telefonarmi. Mi disse 'Pronto sono Claudio Lotito, vieni alla Lazio? Abbiamo bisogno di te. Però devi abbassarti lo stipendio perché dobbiamo tenere i costi sotto controllo'. Erano le due di notte. Io pensavo fosse uno scherzo, glielo dissi anche. Oggi la Lazio è cresciuta tanto, ma non è stato facile all’inizio. Era una squadra operaia, da costruire nelle fondamenta dopo i tanti debiti. I tifosi all’inizio non accettavano un ridimensionamento dopo l’era Cragnotti, ma poi hanno capito. Oggi è tornata ad alti traguardi".