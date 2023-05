A poche ore dalla finale di Budapest, il ds del Siviglia, Ramon Monchi, ha parlato della sfida con la Roma:



"E' un giorno atteso e desiderato, con entusiasmo e voglia. L'intenzione è quella di dare il massimo per vincere un'altra Europa League. Mourinho è una vecchia volpe in queste gare e cerca di allentare la pressione per darcene a noi. Non so se Smalling, Dybala o Belotti siano bambini, penso che questo parlare di favoriti non serva a molto".







CONDIZIONE - "Siamo arrivati ​​a un bel momento oggi dopo una stagione molto difficile. Il mister è riuscito a convincere il gruppo di un'idea e noi stiamo difendendo quell'idea alla morte. Sarà difficile perché sono una squadra che sbaglia e concede poco. Bisogna batterli perché non perdono, cercando di non commettere errori perché vivono di quelli. Sono nervoso come o più degli altri anni perché dopo quest'anno forse vogliamo vincere ancora di più".