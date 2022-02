Il direttore sportivo del Siviglia Monchi non dimentica la sua breve avventura a Roma e per il prossimo mercato andaluso vuole pescare nella capitale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Il primo uomo sul taccuino è quello di Bryan Cristante e l'idea e quella di portarlo in Spagna in estate. Fu proprio lui a comprarlo dall'Atalanta ai tempi della Roma e oggi lo riabbraccerebbe volentieri.