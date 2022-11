Il Papu Gomez può tornare in Italia. Il direttore sportivo Monchi e mister Jorge Sampaoli stanno preparando una rivoluzione in casa Siviglia, dopo il pessimo inizio di stagione della squadra andalusa, attualmente invischiata nella lotta per non retrocedere. Tra i tanti giocatori in uscita, c’è proprio l’ex numero 10 dell’Atalanta che in Italia ha numerosi estimatori. Su tutte, è l’Hellas Verona ad aver mostrato il maggiore interesse, come riporta Mundo Deportivo.